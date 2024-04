La Soluzione ♚ Il sacramento della confermazione La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il sacramento della confermazione. CRESIMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su il sacramento della confermazione: La confermazione (meglio nota come cresima) è un sacramento della Chiesa cattolica, ortodossa e nella chiesa Anglicana, che esprime la discesa dello Spirito Santo sui credenti tramite l'imposizione delle mani da parte degli apostoli e dai loro successori, i vescovi. È presente anche presso le chiese cristiane protestanti (luterane e riformate), pur non essendo considerato un sacramento. Altre Definizioni con cresima; sacramento; confermazione; Ha ricevuto il sacramento della confermazione; Il sacramento che è somministrato dal vescovo; Il sacramento detto anche Eucaristia; Somministrare il Sacramento della Confermazione; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il sacramento della confermazione

CRESIMA

C

R

E

S

I

M

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Il sacramento della confermazione' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.