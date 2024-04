La Soluzione ♚ La capitale del Mali

La soluzione di 6 lettere per la definizione: La capitale del Mali. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BAMAKO

Curiosità su La capitale del mali: Marocchino del xiv secolo ibn battuta riportò che la capitale dell'impero del mali era chiamata mali. una tradizione mandinga racconta che il leggendario... Bamako (in bambaro , translitt. Bàmak) è la capitale e la città più popolosa del Mali.

