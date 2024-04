La Soluzione ♚ Era la capitale del Vietnam del Sud

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Era la capitale del Vietnam del Sud. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SAIGON

Curiosità su Era la capitale del vietnam del sud: Meridionale del vietnam che si trovava a sud del 17º parallelo. era contrapposto politicamente al vietnam del nord e situato a sud di esso. la divisione del vietnam... La città di Ho Chi Minh (Thành ph H Chí Minh [tàn fo hò ti m¯n] in vietnamita), già Saigon (Sài Gòn [sàj `] in vietnamita, Saïgon in francese) è la città più popolosa del Vietnam. Si trova nella parte meridionale del paese sulla sponda occidentale del fiume Saigon. Prima della sua annessione nel secolo XVII da parte dei vietnamiti, che la ribattezzarono Saigon, era nota come Prey Nokor. Tra il 1949 e il 1955 fu la capitale dello Stato del Vietnam e tra il 1955 e il 1975 del Vietnam del Sud.

