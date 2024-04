La Soluzione ♚ I pasti di mezzogiorno

La soluzione di 6 lettere per la definizione: I pasti di mezzogiorno. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PRANZI

Curiosità su I pasti di mezzogiorno: Spostamento degli orari per le preghiere e i pasti di mezzogiorno, lungo i quali è stato definito un concetto di mezzogiorno (noon), e quindi il pomeriggio (afternoon)... Il pranzo rappresenta generalmente il secondo o il terzo pasto della giornata, preceduto dalla colazione, ed eventualmente dallo spuntino di metà mattina. La sua consistenza e il suo status di pasto principale o secondario variano nelle diverse culture.

