Li servono i camerieri

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li servono i camerieri' è 'Pranzi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRANZI

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Perché la soluzione è Pranzi? I pranzi sono momenti importanti della giornata, durante i quali è necessario affidarsi a camerieri qualificati per garantire un servizio efficiente e cortese. Questi professionisti gestiscono le ordinazioni, portano i piatti e assicurano che ogni cliente si senta accolto e soddisfatto. La loro presenza è fondamentale per creare un ambiente piacevole e organizzato, contribuendo al buon andamento del pasto. La cura e l’attenzione dei camerieri sono essenziali per un’esperienza gastronomica positiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li servono i camerieri". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Li servono i camerieri nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pranzi

Quando la definizione "Li servono i camerieri" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li servono i camerieri" conferma che la soluzione 'Pranzi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pranzi

P Padova R Roma A Ancona N Napoli Z Zara I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li servono i camerieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pranzi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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