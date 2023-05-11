È alto a mezzogiorno

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È alto a mezzogiorno' è 'Sole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLE

Perchè la soluzione è Sole? Quando il sole è al suo punto più alto nel cielo, illumina tutto con intensità. È il momento in cui la luce è più forte e il giorno raggiunge il suo apice. Questo istante segna il massimo della luminosità e dell’energia solare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: È alto a mezzogiorno
  • Risposta: SOLE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    SLE
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E
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È alto a mezzogiorno: risposta da 4 lettere

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