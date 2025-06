I pasti a lume di candela nei cruciverba: la soluzione è Cene

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'I pasti a lume di candela' è 'Cene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CENE

Curiosità e Significato di "Cene"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cene più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cene.

Perché la soluzione è Cene? L'espressione CENE si riferisce ai pasti serali, spesso consumati in un'atmosfera intima e accogliente, come quella creata dalla luce delle candele. In molte culture, la cena è un momento di convivialità, dove le persone si riuniscono per condividere non solo il cibo, ma anche storie e risate, creando legami più forti. Quindi, cenare a lume di candela diventa un'esperienza speciale, che va oltre il semplice atto di mangiare.

Come si scrive la soluzione Cene

Hai trovato la definizione "I pasti a lume di candela" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

E Empoli

N Napoli

E Empoli

