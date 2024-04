La Soluzione ♚ Un modo di retribuire i lavoratori

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Un modo di retribuire i lavoratori. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : COTTIMO

Curiosità su Un modo di retribuire i lavoratori: "voucher", buoni lavoro originariamente previsti per retribuire coloro che svolgevano mansioni di breve durata (come la vendemmia) che, riformati da diverse... Il termine cottimo indica una modalità di retribuzione del lavoro proporzionale o comunque specificamente riferita alla quantità di prodotto lavorato. Vale a dire che più si produce e più si viene retribuiti.

