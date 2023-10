Forma di retribuzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma di retribuzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COTTIMO

Significato/Curiosita : Forma di retribuzione

Lavoratore autonomo si parla di compenso. con retribuzione annuale lorda (conosciuta anche con l'acronimo ral) s'intende la retribuzione lorda annuale percepita... Tipologie di cottimo erano ampiamente in vigore negli anni '60-'70 negli stabilimenti olivetti. il lavoro a cottimo può essere di due tipi: cottimo a tempo:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Forma di retribuzione : forma; retribuzione; Anfibi dalla forma di anguilla affini alle salamandre |; Si pratica per stare in forma ; forma no il nostro prossimo; forma la spettacolare cascata della Frua sulle Alpi; Così si sente chi non è in forma ; L elemento che forma i nitrati; Anfibi dalla forma di anguilla affini alle salamandre; retribuzione commisurata al lavoro fatto; retribuzione mensile in busta; La retribuzione pattuita; retribuzione inferiore ai limiti di legge; retribuzione mensile; Sistema di retribuzione ; Forme di retribuzione per gli operai;

Cerca altre Definizioni