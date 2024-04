La Soluzione ♚ Prosperoso in modo armonico

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Prosperoso in modo armonico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GIUNONICO

Curiosità su Prosperoso in modo armonico: Compagno; poi dal 1560 circa, dopo aver fiutato il prosperoso mercato degli archi che fioriva in brescia, ha cambiato produzione, passando ai violini... Giunone è una divinità della religione romana, una dea madre legata al ciclo lunare dei primitivi popoli italici.

