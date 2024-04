La Soluzione ♚ Vitreo trasparente

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Vitreo trasparente. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IALINO

Curiosità su Vitreo trasparente: Parere medico: leggi le avvertenze. il corpo vitreo (detto anche umor vitreo) è una massa gelatinosa, trasparente e incolore che riempie l'occhio dei vertebrati... Il quarzo ialino, comunemente detto anche cristallo di rocca, è una varietà completamente incolore di quarzo. Di solito è perfettamente trasparente, con aspetto simile al vetro e al cristallo artificiale, da cui si può distinguere facilmente, come tutte le sostanze minerali, per la sensazione di freddo che provoca al saggio con la lingua.

Altre Definizioni con ialino; vitreo; trasparente;