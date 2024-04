La Soluzione ♚ Varietà alpina di grano

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SARACENO

Curiosità su Varieta alpina di grano: See https://it.wikipedia.org/w/api.php for API usage. Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at <https://lists.wikimedia.org/postorius/lists/mediawiki-api-announce.lists.wikimedia.org/> for notice of API deprecations and breaking changes. Saraceno è un termine utilizzato a partire dal II secolo d.C. sino a tutto il Medioevo per indicare i popoli provenienti dalla Penisola arabica o, per estensione, di religione musulmana. Generico, sin dalla nascita risulta ad alcuni un termine senza uno stretto significato etnico o linguistico, né religioso (basti pensare alla Chanson de Roland, dove anche i baschi erano così denominati), con diverse variazioni nel corso del tempo. Inizialmente non identificava solo gli arabi, ma anche i berberi.

