La Soluzione ♚ Imbarcazioni con abitacolo coperto

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Imbarcazioni con abitacolo coperto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CABINATI

Curiosità su Imbarcazioni con abitacolo coperto: Personalizzazioni esclusive che riguardavano, oltre l'abitacolo in pelle rossa e beige, pure gli esterni con alcuni pannelli della carrozzeria in trama rossa... Cabinato – mobile che ospita un videogioco arcade da sala giochi Cabinato – barca con ponte dotata di almeno una cabina

