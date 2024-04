La Soluzione ♚ Le lettere delle scritte molto grandi

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Le lettere delle scritte molto grandi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CUBITALI

Curiosità su Le lettere delle scritte molto grandi: Prima con il titolo di ultime lettere di jacopo ortis, poi con quello di vera storia di due amanti infelici ossia ultime lettere di jacopo ortis. una lunga... La fossa cubitale, o fossa del gomito, è una depressione di forma triangolare che si trova anteriormente all'articolazione del gomito.

