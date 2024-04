La Soluzione ♚ Gli insetti come i grilli e le cavallette

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Gli insetti come i grilli e le cavallette. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORTOTTERI

Curiosità su Gli insetti come i grilli e le cavallette: Note anche come catididi, cavallette-verdi, cavallette-dalle-corna-lunghe o grilli dei cespugli, e sono imparentate più strettamente con i grilli (ensifera)... Gli Ortotteri (Orthoptera Latreille, 1793) sono un Ordine di insetti terrestri, raramente subacquatici. Sono insetti di piccole, medie o anche grandi dimensioni. Comprendono specie alate, meiottere o anche attere. Hanno livree con colorazioni varie, alcune omocromiche con l'ambiente, altre brillantissime, ed esoscheletro piuttosto consistente. Alcuni sono polimorfici anfipecilici. Generalmente sono classificati in due Sottordini: Caelifera (Acridoidea), comunemente detti "cavallette" e "locuste", e Ensifera (Tettigonioidea, Grylloidea) in cui sono compresi i cosiddetti "grilli" (Gryllus campestris e Acheta domesticus).

