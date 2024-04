La Soluzione ♚ Uccelli come nandù o emù

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Uccelli come nandù o emù. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RATITI

Curiosità su Uccelli come nandu o emu: 1788. gli emù sono uccelli dalle piume morbide, marroni, dal lungo collo e zampe, che possono raggiungere fino a 1,9 metri di altezza. come tutti i ratiti... I Ratiti sono un raggruppamento artificiale di uccelli che comprende i Paleognati che non volano. Il termine "ratiti" viene dal latino "ratis" che significa "zattera" poiché questi uccelli hanno lo sterno piatto invece che carenato. La loro distribuzione è australe di origine gondwaniana. Tranne il kiwi sono tutti di taglia grande. Sono onnivori. Hanno prole precoce e le femmine covano nella stessa buca a turno; la cova è effettuata anche dal maschio. Struzioniformi (struzzi), Africa Reiformi (nandù), Sud America Casuariformi (emù e casuari), Australia e Nuova Guinea Apterigiformi (atterigio o kiwi), Nuova Zelanda Dinornitiformi† (moa), ...

Altre Definizioni con ratiti; uccelli; come; nandù;