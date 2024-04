La Soluzione ♚ Insetti che vivono in popolose colonie La definizione e la soluzione di 8 lettere: Insetti che vivono in popolose colonie. FORMICHE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Insetti che vivono in popolose colonie: Sono un ordine di insetti terrestri, sociali, di piccole o medie dimensioni, noti allo stato fossile già nel terziario. sono insetti alati, meiotteri o... Formicidae Latreille, 1809 è una vasta famiglia di insetti imenotteri, comunemente conosciuti con il nome generico di formiche. Le formiche mostrano la massima diversità nelle zone a clima tropicale, come l'America del Sud, l'Africa e l'Australia orientale ma hanno molte specie anche nelle regioni temperate del pianeta.Le formiche, come molti altri imenotteri, sono insetti eusociali. Nelle loro società, che variano in dimensioni e in organizzazione a seconda delle specie, vi è una classe riproduttiva - costituita dalle regine (femmine fertili) e dai maschi - e una lavorativa, costituita da femmine attere e sterili, dette operaie. Le ... Altre Definizioni con formiche; insetti; vivono; popolose; colonie; Insetti che vivono in colonie; Lavorano mentre le cicale cantano; Insetti che si allevano; Anfibi che vivono nelle grotte di Postumia; Animali che vivono in popolose colonie; Aveva ricchissime colonie;

FORMICHE

