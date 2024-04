La Soluzione ♚ Giorno appena trascorso

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Giorno appena trascorso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IERI

Curiosità su Giorno appena trascorso: Antifona (variabile in base al giorno); le intercessioni (brevi preghiere di ringraziamento per il giorno appena trascorso, di cui l'ultima sempre dedicata... Ieri, oggi, domani è un film del 1963, diretto da Vittorio De Sica, vincitore dell'Oscar al miglior film straniero nel 1965.

