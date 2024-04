La Soluzione ♚ Imbarcazioni con più alberi

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Imbarcazioni con più alberi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VELIERI

Curiosità su Imbarcazioni con piu alberi: Propulsione velica. imbarcazioni più grandi possono armare alberi diversi per numero, dimensione e configurazione delle vele. alberi con altre funzioni sono utilizzati... Veliero è il termine generico per indicare un bastimento che sfrutta principalmente (ed un tempo, esclusivamente) l'azione del vento per la propulsione, di dimensioni superiori a una comune barca a vela.

