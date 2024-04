La Soluzione ♚ Frazioni di giorno

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Frazioni di giorno. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORE

Curiosità su Frazioni di giorno: frazioni con numeratore e denominatore diversi: un confronto tra due frazioni potrà essere immediato se si confronta una frazione propria (minori di 1)... Le Ore (o Stagioni; in greco antico: a, Hrai) sono figure della mitologia greca, figlie di Zeus e di Temi.

