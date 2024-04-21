Il giorno trascorso

Home / Soluzioni Cruciverba / Il giorno trascorso

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il giorno trascorso' è 'Ieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IERI

Perché la soluzione è Ieri? Ieri rappresenta il periodo di tempo che si è concluso, segnando il passaggio dal passato al presente. È il giorno che abbiamo vissuto prima di oggi, ricco di ricordi e avvenimenti. Questo termine ci aiuta a identificare un momento specifico nel continuum temporale, ricordandoci le esperienze passate. Conoscere ieri permette di riflettere e imparare, preparando il nostro cammino verso il futuro.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il giorno trascorso" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il giorno trascorso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il giorno trascorso nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ieri

In presenza della definizione "Il giorno trascorso", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il giorno trascorso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ieri:

I Imola E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il giorno trascorso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un recente passatoGiorno che è ancora ben vivo nella memoriaLa vigilia di oggiIl giorno appena trascorsoUn giorno trascorso da pocoGiorno appena trascorsoUn giorno ormai trascorsoPropri del giorno