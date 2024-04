La definizione e la soluzione di 5 lettere: La casta indiana meno abbiente. PARIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La Paria

paria m inv

(religione) , (antropologia) nome con cui nell'uso europeo sono indicati gli individui appartenenti alle classi sociali più basse dell'India, detti anche intoccabili la casta dei paria

Gandhi chiamava i paria "figli di Dio" (per estensione) persona che è o ritiene di essere estromessa dalla società o comunque socialmente indesiderata a causa della sua origine umile, della sua condizione di povertà eccetera i paria della società

Sostantivo

paria f sing (pl.: parie)

corpo di onori, benefici e diritti riconosciuto da alcune monarchie europee a una parte della nobiltà del proprio paese; coloro che ne fanno parte e che godono di tali diritti sono detti pari (di) la paria di Francia, d'Inghilterra

Sillabazione

(casta indiana e derivati) pà | ria

(classe nobiliare) pa | rì | a

Pronuncia

(casta indiana e derivati) IPA: /'paria/

(classe nobiliare) IPA: /pa'ria/

Etimologia / Derivazione

(casta indiana e derivati) dal tamil ( paaiyar ), a sua volta da ( paaiya , “suonatore di tamburo”), derivato da ( paai , “tamburo”); il termine indicava originariamente coloro che suonavano il tamburo nelle piazze per annunciare gli editti reali, e che appartenevano agli strati più bassi e poveri della popolazione; il lemma è entrato in italiano attraverso l'inglese pariah

), a sua volta da ( , “suonatore di tamburo”), derivato da ( , “tamburo”); il termine indicava originariamente coloro che suonavano il tamburo nelle piazze per annunciare gli editti reali, e che appartenevano agli strati più bassi e poveri della popolazione; il lemma è entrato in italiano attraverso l'inglese (classe nobiliare) da pari, a sua volta dal francese pair o dall'inglese peer, che designa appunto i nobili appartenenti alla paria della propria nazione; a loro volta derivati dal francese antico per, dal latino par, "pari, uguale, che ha lo stesso valore"

Sinonimi