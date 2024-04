La Soluzione ♚ Film del 1951 diretto da Vittorio De Sica

La soluzione di 15 lettere per la definizione: Film del 1951 diretto da Vittorio De Sica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MIRACOLO A MILANO

Curiosità su Film del 1951 diretto da vittorio de sica: vittorio de sica, all'anagrafe vittorio domenico stanislao gaetano sorano de sica (sora, 7 luglio 1901 – neuilly-sur-seine, 13 novembre 1974), è stato... Miracolo a Milano è un film fantastico del 1951 co-scritto, prodotto e diretto da Vittorio De Sica. Il film si sviluppa come una specie di "fiaba" e ha per protagonista un ragazzo orfano che sogna un mondo dove «Buongiorno voglia davvero dire buongiorno». Finirà per fare amicizia con alcuni poveri, si fidanzerà con Edvige e sarà lui a guidarli nel finale in una piazza del Duomo affollata di netturbini a cui ruberanno le scope per volare via a cavallo delle stesse, verso quel paese immaginario tanto desiderato. La scena di questo "decollo", come riferito da Giancarlo Giannini, ha ispirato a Steven Spielberg la scena dei ragazzini su ...

