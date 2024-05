La Soluzione ♚ Ha diretto il film Rocky La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : AVILDSEN . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. AVILDSEN

Significato della soluzione per Ha diretto il film rocky: Divenne noto per aver diretto i film cult Rocky e Per vincere domani - The Karate Kid. . John Guilbert Avildsen (Oak Park, 21 dicembre 1935 – Los Angeles, 16 giugno 2017) è stato un regista, montatore e direttore della fotografia statunitense.

Altre Definizioni con avildsen; diretto; film; rocky; Spike che ha diretto Inside Man; Il De Palma che ha diretto Mission: Impossible; Isa del film La signora di tutti; Supermodella che ha recitato nel film Hercules: il guerriero; Il Sylvester di Rocky; Rocky : l unico peso massimo a ritirarsi imbattuto;