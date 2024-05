La Soluzione ♚ Il titolo di Vittorio Emanuele II La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RE D ITALIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. REDITALIA

Significato della soluzione per: Il titolo di vittorio emanuele ii Re d'Italia (in latino Rex Italiae) è stato un titolo utilizzato da numerosi sovrani a partire dal Medioevo. Italiano: Sostantivo: re ( approfondimento) m inv . (storia) (politica) (diritto) persona di sesso maschile al comando di una monarchia Tagliarono la testa al re. Il leone è il re degli animali... (carte) (scacchi) il più importante dei 6 tipi di pezzi Scacco al re.. (musica) secondo grado della scala diatonica di do. Sillabazione: (monarca) ré . (nota musicale) rè. Pronuncia: (monarca) IPA: /'re/.

Altre Definizioni con re d italia; titolo; vittorio; emanuele;