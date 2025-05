Il James che ha diretto Titanic nei cruciverba: la soluzione è Cameron

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il James che ha diretto Titanic' è 'Cameron'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMERON

Curiosità e Significato di "Cameron"

Vuoi sapere di più su Cameron? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Cameron.

Perché la soluzione è Cameron? James Cameron è un famoso regista e sceneggiatore canadese, noto soprattutto per aver diretto capolavori del cinema come Titanic e Avatar. Il suo lavoro ha rivoluzionato l'industria cinematografica grazie all'uso innovativo della tecnologia e alla narrazione emozionante. Cameron è apprezzato non solo per i suoi successi al botteghino, ma anche per la sua passione per l'esplorazione marina e le questioni ambientali.

Come si scrive la soluzione Cameron

La definizione "Il James che ha diretto Titanic" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

M Milano

E Empoli

R Roma

O Otranto

N Napoli

