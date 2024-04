La Soluzione ♚ Il mare d erba del Texas

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Il mare d erba del Texas. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PRATERIA

Curiosità su Il mare d erba del texas: Archiviato il 7 gennaio 2012 in internet archive., retrieved july 28, 2011. lawson, d. a. (1975). "pterosaur from the latest cretaceous of west texas. discovery... La prateria è un'area di terra che fa da contorno a deserti, steppe o a bassi rilievi topografici caratterizzata da una vegetazione composta prevalentemente da piante basse (soprattutto graminacee) ed erbe più o meno alte a secondo delle precipitazioni annue. Infatti, dove queste ultime arrivano a 1000 mm l'anno crescono erbe alte anche fino a due metri (prateria alta); dove si limitano a 500 mm l'anno, crescono erbe basse o comunque non più alte di 30 cm (prateria bassa). Generalmente nelle praterie ci sono pochi alberi: alle medie altitudini, come ad esempio nelle Grandi pianure dell'America settentrionale, la prateria occupa le zone ...

Altre Definizioni con prateria; mare; erba; texas;