La Soluzione ♚ Gli abitanti del Madagascar

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Gli abitanti del Madagascar. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MALGASCI

Curiosità su Gli abitanti del madagascar: In malgascio madagasikara, [ma.da.ga.si.ka.ra]), ufficialmente repubblica del madagascar (in malgascio repoblikan'i madagasikara, [repu'blikan madagas'kar])... Il Madagascar (AFI: /madaga'skar/; in malgascio Madagasikara, [ma.da.ga.si.ka.ra]), ufficialmente Repubblica del Madagascar (in malgascio Repoblikan'i Madagasikara, [repu'blikan madagas'kar]), è uno Stato insulare situato nell'oceano indiano, al largo della costa orientale dell'Africa di fronte al Mozambico. L'isola principale, anch'essa chiamata Madagascar, è la quarta più grande al mondo. Ospita il 5% delle specie animali e vegetali del mondo, l'80% delle quali sono endemiche del Madagascar. Fra gli esempi più noti di questa eccezionale biodiversità ci sono l'ordine dei lemuri, le oltre 250 specie di rane, le numerose specie di ...

