ANNIBALE

Curiosità e Significato di "Annibale"

Perché la soluzione è Annibale? Annibale fu un famoso generale cartaginese, noto per le sue imprese militari durante la Seconda guerra punica contro Roma. La sua strategia audace, come attraversare le Alpi con gli elefanti, lo rende uno dei più grandi condottieri della storia antica. Il suo nome simboleggia ingegno e coraggio, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

Come si scrive la soluzione Annibale

A Ancona

N Napoli

N Napoli

I Imola

B Bologna

A Ancona

L Livorno

E Empoli

