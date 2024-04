La Soluzione ♚ Dischiuse o schiette La definizione e la soluzione di 6 lettere: Dischiuse o schiette. APERTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Dischiuse o schiette: Porte aperte è un film del 1990 diretto da Gianni Amelio. Il soggetto è ispirato all'omonimo romanzo di Leonardo Sciascia pubblicato nel 1987. Il film è stato presentato nella Quinzaine des Réalisateurs al 43º Festival di Cannes. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Porte aperte è un film del 1990 diretto da Gianni Amelio. Il soggetto è ispirato all'omonimo romanzo di Leonardo Sciascia pubblicato nel 1987. Il film è stato presentato nella Quinzaine des Réalisateurs al 43º Festival di Cannes. aperte f pl femminile plurale di aperto Voce verbale aperte participio passato plurale femminile di aprire Sillabazione a | pér | te Etimologia / Derivazione vedi aperto Citazione Sinonimi irrisolte, insolute, pendenti

( senso figurato ) sincere, schiette, sveglie, perspicaci, chiare, evidenti

sincere, schiette, sveglie, perspicaci, chiare, evidenti (senso figurato) amichevoli, gioviali Contrari chiuse, concluse, definite, risolte

(senso figurato) ottuse, negative, pessimiste Altre Definizioni con aperte; dischiuse; schiette; Le braccia di chi accoglie; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Dischiuse o schiette

APERTE

A

P

E

R

T

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Dischiuse o schiette' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.