Accoglie chi desidera meditare in solitudine nei cruciverba: la soluzione è Eremo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Accoglie chi desidera meditare in solitudine' è 'Eremo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EREMO

Curiosità e Significato di "Eremo"

Un eremo è un luogo di isolamento, spesso in natura, dove le persone si ritirano per meditare, pregare o riflettere in silenzio e solitudine, lontano dalle distrazioni quotidiane. È un rifugio spirituale dedicato alla contemplazione e alla ricerca interiore.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi si ritirava in preghiera san FrancescoLuogo appartato e solitario per mistiche meditazioniÈ celebre quello di Camaldoli in ToscanaSi trascorre in solitudine per meditareUna persona ritirata in solitudineIl tappetino che spesso accoglie le pantofole

Come si scrive la soluzione: Eremo

Hai davanti la definizione "Accoglie chi desidera meditare in solitudine" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

R Roma

E Empoli

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A E I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INANE" INANE

