La Soluzione ♚ Città sul fiume Oka

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Città sul fiume Oka. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OREL

Curiosità su Citta sul fiume oka: Distinguerlo dalla città omonima) è un fiume della russia europea centrale (oblast' di mosca e quello di smolensk), affluente di sinistra della oka (bacino idrografico... Orël (in russo , pronuncia ['rol], "aquila") è una città della Russia, capoluogo dell'omonima oblast' e dell'Orlovskij rajon. Fu fondata nel XVI secolo dallo zar Ivan il Terribile sul fiume Oka ed è un importante nodo ferroviario e mercato agricolo. La città è servita dall'aeroporto di Orël.

