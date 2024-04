La Soluzione ♚ Una città e un lago lombardi

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Una città e un lago lombardi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : COMO

Curiosità su Una citta e un lago lombardi: Il lago d'iseo o sebino (lach d'izé o sebì in lombardo) è un lago italiano dell'italia settentrionale, di origine glaciale, situato in lombardia. dal... Como (in italiano standard /'kmo/ , pronuncia locale regolare /'komo/ ; Còmm /'km/ o Cùmm /'kum/ in dialetto comasco) è un comune italiano di 83 799 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, in Lombardia. Como attrae turismo internazionale legato allo scenario naturale, ed è centro industriale basato sull'industria della seta, attività tipicamente comasca. Il centro della città è situato sul lungolago, intorno alla piazza del Duomo, uno dei più apprezzati monumenti dell'Italia settentrionale. Il nucleo storico presenta ancora l'aspetto dell'originario castrum romano, con mura medievali ben conservate e grandi torri di vedetta.

