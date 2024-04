La Soluzione ♚ Una mezza parente La definizione e la soluzione di 11 lettere: Una mezza parente. SORELLASTRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Una mezza parente: Festival di cannes, presenta il microuniverso di amici e parenti di una felice coppia inglese di mezza età, nel corso di un anno. tom è un ingegnere geotecnico... La parentela è un vincolo costituito da legami biologici, sociali, culturali e giuridici, tra le persone che hanno in comune uno stipite (articolo 74 del codice civile italiano). Il termine deriva dal latino parens, parentis che però significava propriamente genitori, infatti nel mondo romano quando ci si riferiva alla parentela si utilizzava il termine propinqui, che significa «coloro che sono vicini». In linguistica i termini utilizzati per indicare un grado di parentela sono detti singenionimi. Altre Definizioni con sorellastra; mezza; parente; Mezza dozzina; Impiego a mezza giornata; Una parente lontanissima dell aquila; Una parente lontana;

La risposta a Una mezza parente

SORELLASTRA

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Una mezza parente' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.