La Soluzione ♚ Città e porto della Libia

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Città e porto della Libia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DERNA

Curiosità su Citta e porto della libia: Sua città natale di sirte, uccisione che di fatto portò alla caduta del suo regime e alla fine della guerra. dopo la caduta di gheddafi la libia è divenuta... Derna (in arabo , Darnah) è una città della Libia nord-orientale e capoluogo dell'omonimo distretto. La città conta 50 345 abitanti.

