Si parla in Libia nei cruciverba: la soluzione è Arabo

Home / Soluzioni Cruciverba / Si parla in Libia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si parla in Libia' è 'Arabo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARABO

Curiosità e Significato di Arabo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Arabo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Arabo.

Perché la soluzione è Arabo? Arabo è la lingua parlata in Libia, un Paese del Nord Africa. È una lingua semitica molto diffusa nel mondo arabo e rappresenta anche l'identità culturale di milioni di persone. Parlare arabo significa conoscere una lingua ricca di storia e tradizioni, fondamentale per comunicare e comprendere il patrimonio di questa regione. La conoscenza dell'arabo apre molte porte alla cultura e alla storia del Mediterraneo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non è la cosa di cui si parlaVi si parla il cantoneseSi parla al CremlinoSi parla ad AnkaraÈ difficile se non si parla la stessa lingua

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Arabo

Hai davanti la definizione "Si parla in Libia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

A Ancona

B Bologna

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I I P C I I B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BICIPITI" BICIPITI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.