La Soluzione Cittadini della Libia

La definizione e la soluzione di 9 lettere: Cittadini della Libia. TRIPOLINI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Cittadini della libia: La shakshuka (talvolta italianizzata in sciasciuca, o sciacsciucà; in berbero cekcuka; in arabo , shakshuka, var. shakshouka, chakchouka, mekbuba, e chiamata dagli ebrei di Susa, tastira; in ebraico , shakshukah; in yiddish , Schakschuka) è un piatto maghrebino, introdotto poi nella cucina palestinese dagli ebrei maghrebini emigrati in Palestina, e in Italia dagli ebrei tripolini, in seguito al loro esodo insieme agli italo-libici dalla Libia nella seconda metà del XX secolo.

