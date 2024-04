La Soluzione ♚ Il cetaceo che segue le imbarcazioni

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Il cetaceo che segue le imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DELFINO

Curiosità su Il cetaceo che segue le imbarcazioni: Alcune tipologie di imbarcazioni. barcobestia paranza viareggina, si trovava a viareggio fino al 1890 tartana viareggina, imbarcazione da pesca a vela bovo... Con il termine delfino si indica comunemente un gruppo di mammiferi marini, appartenenti all'ordine dei cetacei, sottordine degli Odontoceti, famiglie Delphinidae (delfini oceanici) e Platanistoidea (delfini di fiume), i cui membri sono in genere di piccole dimensioni. Il termine delfino, derivato dal greco def (che si fa risalire a def, utero), viene di solito utilizzato per riferirsi alle specie più conosciute, come il tursiope e il delfino comune. Occasionalmente vengono erroneamente chiamati delfini anche il narvalo e il beluga, che appartengono alla famiglia Monodontidae; è invece da ritenersi un delfino l'orca. Sono state ...

