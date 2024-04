La Soluzione ♚ Giovanetto che segue la sposa

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Giovanetto che segue la sposa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PAGGIO

Curiosità su Giovanetto che segue la sposa: su laparola.net. ^ bibbiaweb-il giovanetto del lenzuolo ^ am2,16, su laparola.net. ^ mc14,50-52, su la parola - la sacra bibbia in italiano in internet... Il paggio era un giovinetto di nobile famiglia, che servendo principi e grandi cavalieri apprendeva le discipline militari per essere quindi promosso a cariche di rango nell'esercito. Nell'ambiente milanese dell'epoca postrinascimentale era anche denominato "luigio". Professione in uso da tempo antichissimo, fu mantenuta per molti secoli, specialmente nelle corti. Si chiamava paggio anche il giovane, di famiglia non nobile, che serviva per mercede ed aveva cura dei cavalli e delle armi del suo signore (barone o uomo d'arme). Nella marina da guerra veneziana invece erano detti paggi gli apprendisti della galea, ed erano addetti al ...

