La Soluzione ♚ Autoctono nativo

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Autoctono nativo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORIGINARIO

Curiosità su Autoctono nativo: Nel luogo in cui si trova. autoctono – in enologia, un vitigno coltivato esclusivamente nella sua zona di origine autoctono – in geologia, una unità tettonica... Con titolo originario si designa la condizione per cui il diritto di proprietà che si acquista su un oggetto è indipendente dal diritto di un precedente proprietario. Ciò succede quando la cosa non ha un precedente proprietario, ma anche quando il diritto del precedente proprietario è destinato a soccombere di fronte al diritto di chi acquista a titolo originario. Conseguenza dell'acquisto a titolo originario è che la proprietà si acquista libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario. L'acquisto a titolo originario estingue dunque i diritti reali minori e le garanzie reali in precedenza costituiti ...

