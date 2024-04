La Soluzione ♚ Nativo di Fort-de-France

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Nativo di Fort-de-France. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MARTINICANO

Curiosità su Nativo di fort-de-france: Più precisamente. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. frantz fanon (fort-de-france, 20 luglio 1925 – bethesda, 6 dicembre 1961) è stato... La Martinica (in francese Martinique, in creolo delle Antille Matinik, Matnik o Lamatinik) è un'isola delle Antille, dipartimento d'oltremare francese (capoluogo Fort-de-France). Si trova a 14° 40' a nord dell'Equatore e a 61° ovest dal Meridiano di Greenwich nel cuore dell'arcipelago dei Caraibi e appartiene alle Piccole Antille e più precisamente fa parte delle Isole Sopravento Meridionali. Le sue coste sono bagnate ad est dall'Oceano Atlantico e a ovest dal Mar dei Caraibi. Sono inclusi nella regione 4 arrondissement, 45 cantoni e 34 comuni. Ha come TLD le estensioni .mq, .fr e .eu.

