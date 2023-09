Avevano le prue rostrate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avevano le prue rostrate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRIREMI

Significato/Curiosita : Avevano le prue rostrate

Eretta per commemorare una vittoria navale. questa ha il fusto adorno di prue rostrate, per lo più sporgenti. un celebre esempio è costituito dalla colonna... Mentre 119 triremi della flotta greca defezionarono in favore dei persiani all'inizio dello scontro). l'importanza storica delle triremi è notevole.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Avevano le prue rostrate : avevano; prue; rostrate; avevano come capitale Belgrado; avevano per sacerdoti i druidi; Un numero che avevano gli uffici; avevano il cimiero; avevano corso in Italia; Hanno due prue ; Barca con due prue ; Ornavano le prue delle navi; Decorava le prue ; Erano rostrate nei galeoni;

Cerca altre Definizioni