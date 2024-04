La Soluzione ♚ Le agili imbarcazioni della beffa di Buccari

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Le agili imbarcazioni della beffa di Buccari. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MAS

Curiosità su Le agili imbarcazioni della beffa di buccari: Audere semper ("ricordati di osare sempre"). d'annunzio, che fu nell'equipaggio dei tre mas che effettuarono la beffa di buccari, ebbe sempre una particolare... La Xª Flottiglia MAS, ufficialmente 10ª Flottiglia MAS (anche Decima MAS, X MAS o "la Decima"), fu un'unità speciale della Regia Marina italiana, prima flottiglia MAS istituita, il cui nome è legato a numerose imprese belliche di assalto e incursione. Nata nel 1939 come 1ª Flottiglia M.A.S., era una delle tre flottiglie MAS della Regia Marina allo scoppio della seconda guerra mondiale. Non sempre le imprese dell'unità furono coronate dal successo e comportarono perdite tra gli equipaggi, come nel caso del fallito attacco a Malta del luglio 1941, ma in altri si giunse a successi come quello della baia di Suda (25-26 marzo 1941) o ...

