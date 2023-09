È storica quella di Buccari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È storica quella di Buccari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BEFFA

Significato/Curiosita : E storica quella di buccari

Baia di buccari, immediatamente a sud-est di fiume. a oriente, quindi, il limite estremo d'italia viene generalmente individuato presso buccari. a sud-est... La beffa di buccari fu un episodio della prima guerra mondiale avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 febbraio 1918. si trattò di un'incursione effettuata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : È storica quella di Buccari : storica; quella; buccari; storica regione francese; storica località del Tigrai; storica città dell Olanda; La storica fuga di Maometto; storica band rock USA; quella del fucile ha l anima; In Africa c è la Bissau e quella Equatoriale; quella bianca non si carica; quella di Pinocchio ha i capelli turchini; quella satellite è contigua a una metropoli; Quella di buccari è storica; I mezzi della Beffa di buccari ;

Cerca altre Definizioni