In provincia di Padova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In provincia di Padova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ESTE

Significato/Curiosita : In provincia di padova

Cercando l'omonima provincia del regno lombardo-veneto, vedi provincia di padova (lombardo-veneto). la provincia di padova è una provincia italiana del veneto... Cercando l'omonimadel regno lombardo-veneto, vedi(lombardo-veneto). laè unaitaliana del veneto... Gli Este sono una famiglia nobile, di origine italiana, una delle dinastie europee più longeve che ha governato alcuni territori in Italia e in Germania. I primi rappresentanti della casata si possono individuare nei discendenti degli Obertenghi, mentre il ramo cadetto finale di derivazione è casa d'Austria-Este. Quest'ultima, estintasi per linea di sangue nel 1875 con la morte del Duca Francesco V d'Austria-Este, è giunta ai giorni nostri per eredità e nuova creazione dinastica. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : In provincia di Padova : provincia; padova; Nota località in provincia di Sondrio; La provincia di Camerino; La provincia di Correggio e Guastalla; provincia dell Etiopia; Una provincia della Basilicata; La provincia di Bormio sigla; Una provincia come Trento; Bellunesi e padova ni; Sigla di padova ; Particolari colli che sorgono attorno a padova ; È tra Verona e padova ; Colli in provincia di padova ; Località termale del padova no; Prima di Verona e padova ;

Cerca altre Definizioni