Superò in bravura il maestro Cimabue - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : GIOTTO

Significato/Curiosita : Supero in bravura il maestro cimabue

Del compasso, la famosa "o" di giotto. si narra inoltre che cimabue avesse scoperto la bravura di giotto mentre disegnava delle pecore con del carbone su... Stai cercando altri significati, vedi giotto (disambigua). giotto di bondone, conosciuto semplicemente come giotto (colle di vespignano-vicchio, 1267 circa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Superò in bravura il maestro Cimabue : superò; bravura; maestro; cimabue; Con bravura e destrezza; Si ripetono in bravura ; bravura sopraffina; Emergere per bravura ; Guadagnare per bravura ; maestro spirituale indiano; Dà ascolto al maestro ; Dialoghi: sono quelli fra Platone e il suo maestro ; Fu maestro di Cicerone; Il genere musicale di cui fu maestro Joao Gilberto; Il noto pittore allievo di cimabue ; La sua basilica fu affrescata da Giotto, cimabue , Simone Martini e Lorenzetti; Il pittore di Bondone che fu allievo di cimabue ; Fu allievo di cimabue ;

