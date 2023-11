La definizione e la soluzione di: Il movimento artistico ideato da Marinetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Il movimento artistico ideato da marinetti

Opuscoli. a londra per esempio, la visita di marinetti affrettò la fondazione del movimento culturale "vorticista" da parte di wyndham lewis, la cui rivista... Il Futurismo è stato un movimento letterario, culturale, artistico e musicale italiano iniziato nel 1909, nonché una delle prime avanguardie europee. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

