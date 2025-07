Regalò i venti a Ulisse nei cruciverba: la soluzione è Eolo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Regalò i venti a Ulisse' è 'Eolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EOLO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Eolo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Eolo.

Perché la soluzione è Eolo? EOLO è il dio dei venti nella mitologia greca, colui che controlla le brezze e i venti. Il suo nome simboleggia la forza invisibile che muove le correnti d'aria e influenza il clima e il viaggio degli oceani. Quando si dice che regalò i venti a Ulisse, si fa riferimento alla sua capacità di governare gli alisei e le tempeste in mare.

