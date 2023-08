Impianto costruito in riva al mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impianto costruito in riva al mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALINA

Significato/Curiosita : Impianto costruito in riva al mare

Sulla riva, mentre il centro storico (andato quasi interamente distrutto nella seconda guerra mondiale) sorgeva su una collina prospiciente il mare. la... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi salina (disambigua). una salina è un impianto per la produzione di sale marino da acqua di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

