La Soluzione ♚ Si batte per scongiurare le guerre

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Si batte per scongiurare le guerre. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PACIFISTA

Curiosità su Si batte per scongiurare le guerre: Quai d'orsay à la veille de la seconde guerre mondiale, intervento alle «journées d’études france et italie en guerre (1940-1944). bilan historiographique... Il pacifismo è una filosofia che rappresenta il rifiuto della guerra e diversi movimenti sociali che nel corso della storia hanno agito ed agiscono affinché tale filosofia venga messa in pratica. Secondo il Dizionario Italiano De Mauro, l'aggettivo "pacifista" è attestato dal 1905, come derivato dall'aggettivo francese pacifique. Il sostantivo "pacifismo" invece è attestato tre anni dopo, nel 1908. La data non sembra casuale, in quanto nel 1907 per la prima volta un italiano, Ernesto Teodoro Moneta, aveva ricevuto il Premio Nobel per la Pace. Un termine correlato è ahisa (non nuocere), che è un concetto fondamentale nelle religioni ...

